Çin vuran Lekima Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 44 ölü

12.08.2019 14:02

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Şanghay kenti ve çevresinde 4 milyon 170 bin insanı etkileyen tayfun nedeniyle 1 milyon 10 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Şanghay'ın finans merkezi de tahliye edildi. Euronews.com'da Görüntüle