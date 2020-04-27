Çin: Vuhan'daki Covid-19 hastalarının tamamı taburcu edildi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü Mi Feng, "26 Nisan'dan itibaren Vuhan'daki yeni koronavirüs taşıyan hasta sayısı sıfıra indi." dedi.
27.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:51
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü mi Feng, yeni koronavirüsün dünyada ilk kez tespit edildiği Vuhan şehrindeki tüm Covid-19 hastalarının taburcu edildiğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Feng basın mensuplarına, "26 Nisan'dan itibaren Vuhan'daki yeni koronavirüs taşıyan hasta sayısı sıfıra indi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com