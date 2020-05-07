Çin Vuhan'da Okullar Açıldı, Uzaktan Eğitim Dönemi Kapandı!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin Vuhan'da eğitim hayatı kısmen de olsa başladı. Dünya genelinde uzaktan eğitim sistemi uygulanırken, Çin'de öğrenciler okula geri döndü.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin Vuhan'da eğitim hayatı kısmen de olsa başladı. Dünya genelinde uzaktan eğitim sistemi uygulanırken, Çin'de öğrenciler okula geri döndü.

Çin Vuhan'da Okullar Açıldı

Dünya nüfusundan 264 bin kişi azaltan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını Çin'in Vuhan kentinde başlamıştı. Çin, normalleşme sürecine çoktan girdi ve son olarak uzaktan eğitim-öğretim yerini aldı klasik sisteme bıraktı. Çin'in resmi haber ajansı Xionhua'da çıkan habere göre, Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletindeki 121 lise ve meslek okulu açıldı, öğrenciler dersliklere geri döndü. Okulların açılmasından önce "zorunlu" virüs testinden geçirilen öğrenciler ve öğretmenler telefonlarında test sonuçlarını gösteren kodları kampüs girişindeki barkodlara okutarak eğitime başladı.

Sıkı Denetim Var!

Öğrenci ve öğretmenler, daha küçük derslik ve laboratuvarlarda derslere devam ediyor. Sıhhi maske takıyorlar ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Kampüs girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerin beden ısısında gün içinde görülen değişimler okulların içine yerleştirilen termal kameralarla ölçülüyor.

Normal Hayat Sürdürülüyor

Koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birçok şehir ve eyalette hayat normale döndü. Salgının yayılmaya başladığı yılbaşından bu yana uzaktan eğitim gören öğrenciler, Nisan ayı sonundan itibaren -kısmi olarak- eğitim öğretime döndü. Başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri, en kalabalık kent Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri 27 Nisan haftasında eğitim-öğretime başlamıştı.