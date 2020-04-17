Çin: Vuhan'da Covid-19 verilerinde yapılan değişiklik manipülasyon değil bir düzeltme
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Çin: Vuhan'da Covid-19 verilerinde yapılan değişiklik manipülasyon değil bir düzeltme

Çin Dışişleri Bakanlığı Vuhan'da Covid-19'dan dolayı ölenlerin sayısının revize edilmesinin iddiaların aksine gerçekleri gizlemekle alakalı olmadığını açıkladı. Bakanlık rakamlardaki düzeltmenin tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu ileri sürdü

17.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:37
Çin: Vuhan'da Covid-19 verilerinde yapılan değişiklik manipülasyon değil bir düzeltme

Çin Dışişleri Bakanlığı Vuhan'da Covid-19'dan dolayı ölenlerin sayısının revize edilmesinin iddiaların aksine gerçekleri gizlemekle alakalı olmadığını açıkladı. Bakanlık rakamlardaki düzeltmenin tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu ileri sürdü.

Vuhan kenti idaresince, Covid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 869 olarak revize edilmişti. Ayrıca şehirdeki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333'e ulaştığı belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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