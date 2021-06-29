Çin Vites Artırdı: Hedef 2033'te Mars'a İnsan İndirmek
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Çin Vites Artırdı: Hedef 2033'te Mars'a İnsan İndirmek

Çin Vites Artırdı: Hedef 2033'te Mars'a İnsan İndirmek
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Kızıl Gezegen yarışı kızışıyor.

Kızıl Gezegen yarışı kızışıyor. Çin, Mars'a insan yerleştirme planlarını açıkladı: Hedef 2033!

Çin Mars'a insan gönderme planlarını paylaşırken insan taşıyan roket uçuşları için 2033'ü hedef aldıklarını da ekledi.

Wang Xiaojun Çin'deki en büyük roket üreticisi. Mars'ta bir üs kurabilmek için birden fazla uçuşla başlamayı kafaya takmış durumda. Pekin yönetimi burada sürekli bir yerleşim alanı kurarak gezegenin doğal kaynaklarına da ulaşmak amacında.

Bir uzay araştırma konferansında video link aracılığı ile paylaşılan konuşmada roket imalatçısı birkaç yolculuğun arka arkaya gerçekleşeceğini ve bir kaç aşamalı görevin şimdiden belirlenen tarihlerinin 2033, 2035,2037 ve 2041 olduğu duyurdu.

GEZGİN, AİLE PORTRESİ ÇEKTİ

Resmi Çin Uzay Haberleri de bu insanlı uçuşlar öncesi robotların keşif yaptığı görevlerin gerçekleşeceğini duyurmuş, robotlar üssün kurulacağı yerleşim bölgesini analiz edip kaynaklara ulaşmak için gerekli teknolojik hazırlıkları başlatacak anlaşılan.

Bu yıl Mars'a dair girişimlerle dolu haberlerin ardı arkası kesilmedi. Elon Musk "Starship" diyor, CNSA Zhurong fotoğraflarını paylaşıyor, SpaceX Starship SN15 Mars'ta kurulacak şehre ilk adım olarak tarihe geçiyor... Uzay uzmanları sosyal medyada Zhurong ile ilgili heyecanlarını paylaşmaya devam ediyorlar. Gezginin çektiği fotoğrafa 'aile portresi' bile dendi.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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