Çin: "Virüs her yerden çıkabilir" Çin Dışişleri Bakanlığı, korona virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik, "Virüs her yerden çıkabilir" açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, korona virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik, "Virüs her yerden çıkabilir" açıklamasını yaptı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 295 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Çin'den cevap geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz haftalarda korona virüs salgını hakkında Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Trump, korona virüsün Wuhan'da bulunan bir laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüğünü ifade etmiş, ancak detay paylaşamayacağını açıklamıştı. Ardından Pompeo ise, "Çin'in standartların altında bulunan laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size korona virüsün Wuhan'da bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" açıklamasında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen iddialara karşı, "Virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" ifadeleri kullanılırken, Çin'in de salgından etkilendiği kaydedildi. Bakanlık, salgın nedeni ile diğer ülkeler gibi Çin'in de bir kurban olduğu ve suçlu olmadığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı "Korona virüs, insanlığın ortak düşmanıdır" ifadelerini kullanırken, salgından Çin'in sorumlu tutulması veya salgının bedelinin Çin'e ödetilmesine dair herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığına vurgu yaptı. Bakanlık, geçmişte yaşanan küresel salgınları hatırlatarak, bu salgınlarda sorumluluğu bulunanların ve tazminat ödemesi gerekenlerin de araştırılmasını önerdi. İlk korona vakasının Wuhan'da tespit edilmesinin, salgının Wuhan merkezli olduğu anlamına gelmediği belirtilerek, bağımsız uluslararası soruşturma heyetinin Çin'i ziyaret etmesinde bir sakınca olmadığı vurgulandı.

Çin'de toplam korona virüs vaka sayısı 82 bin 929'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 633'e yükseldi. - WUHAN

Kaynak: İHA