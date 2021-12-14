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Çin, veri aktarım uydusunu fırlattı

Çin, veri aktarım uydusunu fırlattı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya gönderdi.

Çin, yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş)-3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun yörüngedeki uydular ve uzay istasyonu ile yer kontrol merkezleri arasında eş zamanlıya yakın veri aktarımı sağlaması amaçlanıyor.

İkinci nesil Tienlin (Gök zinciri) uydularının ilki "Tienlien II-01", 31 Mart 2019'da fırlatılmıştı.

4 adet birinci nesil aktarım uydusu ise 2008-2016 tarihlerinde Dünya yörüngesine konumlandırılmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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