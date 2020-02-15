Çin ve Vatikan arasında ilk üst düzey temas: Dışişleri bakanları buluştu
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Çin ve Vatikan arasında ilk üst düzey temas: Dışişleri bakanları buluştu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vatikan temsilcisi Başpiskopos Paul Gallagher'in Münih'teki görüşmesi, iki yönetim arasında 1951 yılından bu yana kopuk olan ilişkilerin iyileşmesi olarak yorumlandı.

15.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:17
Çin ve Vatikan arasında ilk üst düzey temas: Dışişleri bakanları buluştu

Diplomatik bağı bulunmaya Çin ile arasında ilk kez üst düzey temas gerçekleşti, iki tarafın dışişleri bakanları Almanya'da bir araya geldi.


Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vatikan temsilcisi Başpiskopos Paul Gallagher'in 'teki görüşmesi, iki yönetim arasında 1951 yılından bu yana kopuk olan ilişkilerin iyileşmesinin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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