Çin ve Vatikan arasında ilk üst düzey temas: Dışişleri bakanları buluştu

15.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:17

Diplomatik bağı bulunmaya Çin ile Vatikan arasında ilk kez üst düzey temas gerçekleşti, iki tarafın dışişleri bakanları Almanya'da bir araya geldi.



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vatikan temsilcisi Başpiskopos Paul Gallagher'in Münih'teki görüşmesi, iki yönetim arasında 1951 yılından bu yana kopuk olan ilişkilerin iyileşmesinin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle