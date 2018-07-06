Çin ve Rusya'da ABD'nin Ek Gümrük Vergilerine Misilleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik getirdiği ek gümrük vergisi uygulamasının başlaması ardından, Çin ve Rusya bazı ABD mallarına ek vergi getirdi.

Çin 545 ABD ürününe yüzde 25 ek vergi uygulayacağını açıkladı. Otomobil, soya fasulyesi ve istakoz gibi ürünlerin de bulunduğu ek vergilerin tutarı yaklaşık 34 milyar dolar.

Rusya da yerli alternatifleri bulunan bir dizi ABD ürününe ek gümrük vergisi getirdi. Bu ürünler içinde yol yapım, petrol ve doğalgaz üretimi ve madencilik malzemeleri de bulunuyor.

ABD'yi 'ekonomi tarihinin en büyük savaşını başlatmakla' suçlayan Pekin, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne yeniden şikayet ettiklerini de açıkladı.

Ülkesinin imalat sektörünü canlandırıp istihdam yaratabilmek adına bu adımı attığını belirten ABD Başkanı Trump ise, Çin'i daha da fazla vergi uygulamakla tehdit etti.

ABD'nin bir dizi Çin ürününe getirdiği ve Cuma günü uygulamaya giren gümrük vergisinin tutarı yaklaşık 34 milyar dolar ancak Trump bu miktarın 500 milyar dolara çıkabileceğini duyurdu.

ABD ayrıca Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada'dan çelik ve alüminyum ithalatına da ek vergi getirmişti.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ABD'nin getirdiği ek vergilerin küresel ticaretin yüzde 0,6'sını etkileyeceğini belirtti.

ABD sadece geçen yıl Çin'den 500 milyar doların üzerinde ithalat yapmıştı.