Çin ve Rusya, Çin'in kuzeyinde ortak askeri tatbikata başladı
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Çin ve Rusya, Çin'in kuzeyinde ortak askeri tatbikata başladı

Çin ve Rusya, Çin'in kuzeyinde ortak askeri tatbikata başladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin ve Rusya silahlı kuvvetlerinin, Çin'in kuzeyindeki Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Çin ve Rusya silahlı kuvvetlerinin, Çin'in kuzeyindeki Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, tatbikat, iki ülke arasında terörle mücadele ortak operasyon kabiliyetini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Tatbikatın, Çin'in, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Çinli askeri yetkililer, tatbikatın bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı güvenceye almayı hedeflediğini belirterek, yeni dönemdeki Çin-Rus kapsamlı stratejik ortaklığı çerçevesinde ülkeler arasında karşılıklı güven, pragmatik iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için önemli olduğunun altını çizdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Afganistan ile dar bir sınır koridoru bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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