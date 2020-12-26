Çin ve Japonya'dan sağlık alanında işbirliği
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Çin ve Japonya'dan sağlık alanında işbirliği

26.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:47
Çin ve Japonya'dan sağlık alanında işbirliği

Global Health Forum of Boao Forum for Asia tarafından düzenlenen, Yeni bir Devirde Çin-Japonya Sağlık Forumu, 22 Aralık tarihinde düzenledi.

Global Health Forum of Boao Forum for Asia tarafından düzenlenen, Yeni bir Devirde Çin-Japonya Sağlık Forumu, 22 Aralık tarihinde düzenledi.

Global Health Forum of Boao Forum for Asia ve Nippon Global Medical Organization'ın desteklediği Yeni Bir Devirde Çin-Japonya Sağlık Forumu 22 Aralık tarihinde düzenlendi. Daha Sağlıklı İnsanlık, Daha Sağlıklı Dünya temalı forum, Qingdao, Çin ve Tokyo, Japonya'da eşzamanlı olarak düzenlendi. Tartışmalar Çin-Japon dostluğu, yeşil kalkınma, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması, tıbbi ve sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı ve akıllı ekolojik sağlıklı şehir projesinin ortaklaşa geliştirilmesi gibi konular etrafında gerçekleştirildi. Geniş bir mutabakatın sağlandığı belirtildi.

Foruma, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhu; Boao Forum for Asia Başkan Yardımcısı Zhou Xiaochuan, Boao Forum for Asia Genel Sekreteri Li Baodong; Global Health Forum Başkanı Margaret Chan Fung Fu-chun; Qingdao hükümeti liderleri, Japonya Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toshihiro Nikai ve eski Japon Başbakanı Yasuo Fukuda dahil olmak üzere Çin ve Japonya'dan temsilciler katıldı.

Verilen bilgiye göre katılımcılar, COVID-19 salgınının insan toplumunun ortak bir geleceği olan bir topluluk olduğunu gösterdiğine inanıyor. Çin ve Japonya, dünyanın iki önemli ekonomisi olarak, yeşil kalkınma, karbon nötr olma, sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri ve sağlıklı şehir yaşam tarzı gibi alanlarda daha derin pratik işbirliğine girmeli. Her iki taraf da küresel çevre ve sağlık taahhütlerine katkıda bulunmak için ortak sorumluluklar üstlenmeli. Global Health Forum, Boao Forum for Asia tarafından başlatılan önemli bir fikir alışverişi ve işbirliği platformudur. Forumun ikincisi Haziran 2021'de Qingdao'da gerçekleştirilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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