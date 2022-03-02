Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 224, Hong Kong'da 32 bin 597 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 71'i yurt içi kaynaklı 224 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 31 vakanın görüldüğü Guangdong eyaleti ve 14 vakanın görüldüğü İç Moğolistan Özerk Bölgesi, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 153 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 109 bin 750 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 32 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 172 kişi hayatını kaybetti.

Bu, kentte salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı.

Hong Kong'da bugüne dek 238 bin 377 vaka görüldü, 990 kişi hayatını kaybetti. Halen 224 bin 155 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.