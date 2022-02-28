Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 234, Hong Kong'da 26 bin 26 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 87'si yurt içi kaynaklı 234 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 40 vakanın saptandığı Guangdong eyaleti, en çok vakanın görüldüğü bölge oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 147 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 109 bin 326 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 754 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde koronavirüsün Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 26 bin 26 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 171 bin 314 vaka görüldü, 659 kişi hayatını kaybetti. Halen 157 bin 423 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.