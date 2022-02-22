Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Çin'de son 24 saatte ana karada 138, Hong Kong'da 7 bin 533 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 59'u yurt içi kaynaklı 138 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 20'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 18, Baotou ve Bayannur şehirlerinde birer yerel vaka saptandı.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 10, Vuşi şehrinde 2, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 6, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 5, Yünnan eyaletine bağlı Dıhong Dai ve Cingpo Özerk Vilayeti'nde 4, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde 4, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 yerel vaka görüldü.

Pekin Kış Olimpiyatları için oluşturulan kapalı devre salgın koruma sisteminde de 4 vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 79 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 989 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1809 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 7 bin 533 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Kentte artan vakalar nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren aşısız kişilerin restoranlar, alışveriş merkezleri ve süper marketlere girmesi yasaklanacak. Yasaktan yalnızca 12 yaşın altındaki çocuklar ve aşı yaptırmasına engel bulunanlar muaf tutulacak.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 60 bin 363 vaka görülürken, 300 kişi hayatını kaybetti, 46 bin 831 hastanın tedavisinin sürdüğü kentte hasta yükü giderek artıyor.