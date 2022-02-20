Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 195, Hong Kong'da 6 bin 63 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 101'i yurt içi kaynaklı, 195 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 65'i İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 63 ve Baotou şehrinde 2 yerel vaka saptandı.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 16, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 9, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 8, Yünnan eyaletine bağlı Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 3 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 94 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 707 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1622 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" bir Kovid-19 vakası görüldü

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" dün bir Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, havalimanında yapılan testlerde ortaya çıkan tek vakanın sporcu ve takım görevlisi grubundan olduğu kaydedildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 437'ye çıktı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 6 bin 63 Kovid-19 vakası tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yaklaşık 7 bin 400 vakanın belirlendiği bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları, genel vaka toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Merkez, virüsün 190'dan fazla yaşlı bakım merkezine yayıldığı, 120 çalışan ve 450 konuğun enfekte olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık sistemi ağır yük altında

Hastane Otoritesi (HA), artan vakaların hastane ve karantina merkezlerindeki doluluk oranlarını yeniden sınıra yaklaştıracağından endişe ediyor.

Kentteki bazı kamu hastanelerinde hastaların kaldırımlardaki sedyelerde ve dışarıda kurulan çadırlarda tedavi edildiğine dair görüntüler, yerel medya organlarında yer almıştı.

Hastane Otoritesi Genel Müdürü Sara Ho, Hong Kong kamu yayın kurumu RTHK'ye yaptığı açıklamada, dışarıda tedavi edilen hastalara iç mekanlarda alan açılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve şu anda dışarıda hasta kalmadığını, dışarıda yapılmak zorunda kalınan bazı test ve sınıflama işlemlerinin de en kısa sürede iç mekana taşınacağını belirtti.

Özel çalışan hasta bakıcıları, salgınla mücadeleye destek verme çağrısında bulunan Ho, başvuru şartlarını kolaylaştıracaklarını ifade etti.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 46 bin 763 vaka görülürken, 276 kişi hayatını kaybetti, halen 33 bin 255 hastanın tedavisi sürüyor.