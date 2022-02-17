Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 92, Hong Kong'da 4 bin 285 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 35'i yurt içi kaynaklı 92 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 16, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 7, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 6, eyalet merkezi Guangcou'da 1, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'da 3, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde ve Yünnan eyaletine Dıhong Dai ve Jingpo Özerk Vilayeti'nde 1'er yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 288 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1420 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" Kovid-19 vakası görülmedi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" dün Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, vakaların sporcu ve takım görevlileri dışında, "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekip mensuplarına yapılan testlerde de virüse rastlanmadı.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana 435 vaka tespit edilmişti.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini arttırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 4 bin 285 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentte vaka yoğunluğu nedeniyle hastane kapasitesinin sınıra dayandığı bildiriliyor.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 30 bin 955 vaka görülürken virüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybetti, halen 17 bin 496 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.