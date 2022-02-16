Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 102, Hong Kong'da 1619 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 46'sı yurt içi kaynaklı 102 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 18, Nantong'da 1, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 15, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hulunbuir şehrinde 5, Hohhot'da 2, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 2 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 196 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1419 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 2 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" 2 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, vakaların sporcu ve takım görevlileri dışında, "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 435'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

Hong Kong

Öte yandan Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Kentte aralık sonundan bu yana görülen salgın dalgasında 14 bin 20 vaka tespit edilirken, vaka sayısı önceki iki yılda kaydedilen 12 bin 650'yi aştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 1619 Kovid-19 vakası tespit edilirken aralarında 3 yaşında bir çocuğun olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Şi'den yerel yönetime mesaj

Hong Kong'da Pekin hükümetine yakın çizgide yayın yapan Kung Pao ve Wen Wei Po gazetelerinde yayımlanan haberlere göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "yerel hükümetin salgının önlenmesinde ana sorumluluğu üstlenmesi gerektiği" mesajını verdi.

Devlet Başkanı Şi, yerel hükümetin Hong Kong vatandaşlarının hayatını ve güvenliğini ve toplumun genel istikrarını korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Şi'nin merkezi hükümette Hong Kong ilişkilerinden sorumlu en kıdemli yetkili olan Başbakan Yardımcısı Han Cıng aracılığıyla Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'a "salgın durumundan ve Hong Kong vatandaşlarının sağlığından duyduğu endişeyi dile getirdiği" aktarıldı.

Kentte vaka yoğunluğu nedeniyle hastane kapasitesinin sınıra dayandığı bildiriliyor.

Salgını kendi imkanlarıyla önlemekte zorlanan yerel hükümetin merkezi hükümetten insan kaynağı, malzeme yardımı ve ayrıca karantina ve tedavi tesisleri inşa etmek için destek talep edeceğine dair haberler Hong Kong medyasında yer almıştı.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da 26 bin 670 vaka görülürken virüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetti, halen 13 bin 214 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.