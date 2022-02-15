Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 80, Hong Kong'da 2 bin 71 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 40'ı yurt içi kaynaklı 80 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 28, eyalet merkezi Şınyang'da 1, Ciangsu eyaletinin Sucou şehirnde 8, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 2 ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 94 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1398 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 1 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde", 1 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, tek vakanın sporcu ve takım görevlileri dışında, "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 433'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

Hong Kong

Öte yandan Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 2 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edilirken "öncül vaka" olarak adlandırılan, virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yaklaşık 5 bin 400 vakanın belirlendiği bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

7,5 milyon nüfuslu kentte artan vaka yükü hastane kapasitesini aşma noktasına yaklaşırken, yerel hükümet, yeni inşa edilen yaklaşık 3 bin konut ile 10 bin otel odasının Kovid-19 bakımı için kullanılacağını bildirdi.

Hong Kong'da bugüne dek 25 bin 51 vaka görülürken virüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetti, halen 11 bin 598 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.