Çin ve Hindistan ihtilaflı sınırda gerginliği azaltmak için çalışacak
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Çin ve Hindistan ihtilaflı sınırda gerginliği azaltmak için çalışacak

26.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:46
Çin ve Hindistan ihtilaflı sınırda gerginliği azaltmak için çalışacak

Çin ve Hindistan askeri birliklerinin, Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinden geri çekilmesinin ardından, taraflar sınırdaki gerginliği azaltmak için daha fazla adım atılması yönünde istekli olduklarını belirtti.

Çin ve Hindistan askeri birliklerinin, Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinden geri çekilmesinin ardından, taraflar sınırdaki gerginliği azaltmak için daha fazla adım atılması yönünde istekli olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı açıklamada, askeri birliklerin sınırdan ayrılmasının "durumu önemli ölçüde kolaylaştırdığını" ve "sınır bölgelerinde barış ve sükuneti sağlamak" için istişarelere hız kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurang Srivastava ise yaptığı açıklamada, tarafların "Fiili Kontrol Hattı" sınır bölgesinde kalan sorunları hızlıca çözmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha geniş çaplı geri çekilmenin değerlendirilebileceğini belirten Srivastava, tarafların barış ve sükunetin yeniden sağlanması için çalışabileceğini ifade etti.

Çin ve Hint askerleri, Haziran 2020'de Ladakh bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Geçen ay, iki ülkenin askeri heyetleri arasında gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

21 Şubat'ta askerlerin sınırdan çekilme sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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