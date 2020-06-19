Çin ve Hindistan, 10 Hint askerinin esir alınıp serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı
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Çin ve Hindistan, 10 Hint askerinin esir alınıp serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı

Çin ve Hint hükümetleri, Pekin yönetiminin iki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmadan günler sonra 10 Hint askerini esir alıp serbest bıraktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "esir alınan veya kaybolan asker" olmadığını bildirdi.

Çin ve Hindistan, 10 Hint askerinin esir alınıp serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı
19.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:06

Çin ve Hint hükümetleri, Pekin yönetiminin iki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmadan günler sonra 10 Hint askerini esir alıp serbest bıraktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "esir alınan veya kaybolan asker" olmadığını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamada Hindistan basınından bir gazetenin ilgili iddiasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Hiçbir Hint askerinin söz konusu olayda kaybolmadığı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu iddialara ilişkin, "Bildiğim kadarıyla mevcut durumda Çin hiçbir Hint personelini yakalamadı." diye konuştu.

İki ülkenin askeri ve diplomatik kanallar üzerinden iletişim halinde olduğunu belirten Cao, Hint tarafını Ladakh bölgesindeki çatışmadan "tamamen sorumlu" olmakla itham etti.

"Hindistan basınında, askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Çin'in 10 Hint askerini esir aldığı ve sonra da serbest bıraktığı öne sürülmüş, Hint askerleri arasında bir yarbay ve 3 binbaşı bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ladakh bölgesinde Galwan Vadisi'nde iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Çatışmada 76 Hint askeri de yaralanmıştı.

Pekin yönetimi ise çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermemişti.

Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün Hindistan-Çin sınırında yaşanan gelişmeleri ele almak üzere muhalefet partilerinin temsilcileriyle video konferans görüşmesi yapması bekleniyor.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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