Çin ve Güney Kore'den İşbirliği Kararı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Güney Kore lideri Moon Jae-in yaptıkları telefon görüşmesinde, Kore yarımadasındaki savaşın sona ermesi konusunda ortak işbirliği içerisinde ilerleme kararı aldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin'in Seul ile ortak çıkarlar konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi. Moon ve Xi'nin Kore yarımadasındaki savaşı sona erdirme ve ateşkesin barış anlaşmasına dönüştürülmesi konusunda ortak işbirliği kararı aldığı bildirildi. Güney Kore hükumet sözcüsü Kim Eui-kyeom, 35 dakika süren telefon görüşmesinde, Çin Devlet Başkanı Xi'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde desteğini vurguladığını ifade etti. Sözcü, Xi'nin Güney Kore liderini Kuzey Kore lideri Kim jong-un ile yaptığı zirvenin başarısından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi. - SEUL