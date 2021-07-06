Çin ve Güney Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle tahliyeler başladı
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Çin ve Güney Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle tahliyeler başladı

Çin ve Güney Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle tahliyeler başladı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Çin'de yaşanan sel sebebiyle ülkenin güneybatısındaki Çongçing şehrinde 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'de yaşanan sel sebebiyle ülkenin güneybatısındaki Çongçing şehrinde 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çongçing'de şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmasına sebep oldu.

Yerel yönetim, Çongçing'deki 6 nehirde yoğun yağışlar nedeniyle su seviyelerinin uyarı seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi.

Sel uyarılarının ardından tahliye edilen nehir kenarı ve alçak bölgelerde can kaybı yaşanmadı.

Çin'in Ulusal Meteoroloji Merkezi, bugün ve yarın şiddetli yağmur ve fırtınaların Ciangsu, Anhui, Hınan, Hubey, Şaanşi, Çongçing, Sıçuan, Haynan, Cilin, İç Moğolistan, Yunnan, Guangdong ve Fucian'ı vuracağını söyledi.

Güney Kore'de şiddetli yağışlar sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti, 120 kişiyi tahliye edildi

Diğer yandan Güney Kore'nin güneyinde şiddetli yağışlar sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti, 120 kişi tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlerde, şiddetli yağışlar ev ve tarım arazilerini sular altında bıraktı, elektrik hizmetleri ve tren seferlerini aksattı.

Ülkenin güneyindeki Gangjin ve Jindo ilçelerinde halk toplum merkezlerine ve spor salonlarına sığındı. Bölgede birçok ev ve dükkan ile 7 bin 500 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı.

Sağanak yağışların toprak kaymaları ve su baskınlarını tetiklemesi ihtimali nedeniyle 12 yol kapatıldı.

Kore Demiryolları Şirketi (Korail), sağanak yağışın Suncheon ve Gwangju-Songjeong rotasını kullanan tüm tren seferlerini aksattığını, ancak öğleden sonra trenlerin kısmen yeniden faaliyete geçtiğini söyledi, Gyeongjeon hattında ise tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alınacağını bildirdi.

Toplam 10 milli parkta 287 yürüyüş parkuru güvenlik gerekçesiyle kapatılırken 24 güzergahta kırk feribotun yanı sıra Gimpo, Ulsan ve Yeosu'dan kalkan 11 uçuş durduruldu.

Bölgede ve güneydeki tatil adası Jeju'da bugün şiddetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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