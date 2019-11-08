Çin ve Fransa 15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

08.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:42

Çin ve Fransa, Çarşamba günü havacılık, enerji, tarım ve finans gibi alanlarda işbirliğini ilerletmek için toplam 15.1 milyar dolarlık ticari anlaşma imzaladılar ve çok taraflılığı ve serbest ticareti ortak bir şekilde korumayı taahhüt ettiler. Çin ayrıca büyük bir yangın geçiren Notre Dam Katedrali'nin tamiratına da destek verecek…

Macron, 2017'de göreve başladığından beri yaptığı ikinci devlet ziyaretinde, Shanghai'deki ikinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Macron ile düzenlediği ortak bir konferansta konuşan Xi, ülkeler arasındaki siyasi karşılıklı güveni arttırma çağrısında bulundu ve birbirlerinin egemenliğine, bölgenin bütünlüğüne, temel ilgi alanlarına ve önemli endişelere saygı duyma konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek adımlar attı.

FRANSA'NIN ÇİN'DEKİ YATIRIMLARI 17.5 MİLYAR DOLAR OLDU

İki ülke, ABD'nin bu hafta resmi çıkış sürecine başladığı BM Paris İklim Anlaşması'na olan güçlü desteklerini doğrulayan bir girişim başlattı. Xi, Macron'a iki liderin "dünyaya çok taraflılığı ve serbest ticareti istikrarlı bir şekilde sürdürmenin yanı sıra açık bir dünya ekonomisi oluşturmak için birlikte çalışmak konusunda güçlü bir işaret" gönderdiğini söyledi.

Bu yıl, iki ülke arasındaki diplomatik ilişki kurulmasının 55'inci yıldönümüne vurgu yapan iki lider, Çin-Fransız ilişkisini daha üst bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı, ikili ticaretin 2018 yılında 62.9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Geçen yılın sonunda, Fransa'nın Çin'deki yatırımı, 5 bin 600'den fazla projede 17.5 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler