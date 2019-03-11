Çin ve Etiyopya, Boeing 737 Max'ları Yere İndirdi

Çin ve Etiyopya, Boeing 737 Max'ları Yere İndirdi

Çin Halk Cumhuriyeti ve Etiyopya, son 5 ayda meydana gelen 2 uçak kazasında uçak modelinin 'Boeing 737 Max 8' olması nedeniyle ülkelerinde yer alan aynı tip uçakları yere indirdi.

Çin ve Etiyopya, Boeing 737 Max'ları Yere İndirdi

Çin Halk Cumhuriyeti ve Etiyopya, son 5 ayda meydana gelen 2 uçak kazasında uçak modelinin 'Boeing 737 Max 8' olması nedeniyle ülkelerinde yer alan aynı tip uçakları yere indirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, son 5 ayda meydana gelen büyük uçak kazalarında uçak tipinin Boeing 737 Max 8 olması nedeniyle ülkedeki havayolu şirketlerinin filosunda yer alan aynı tip 96 uçağın uçuşunu geçici olarak durdurdu. 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine dün uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

Çin ve Etiyopya Boeing 737-8 Max'ları yere indirdi

Aynı model uçağın son 5 ayda iki büyük kazada uçuş yapması üzerine Çin Halk Cumhuriyeti, ülkedeki havayolu şirketlerinin filosunda yer alan 96 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağın uçuşlarını güvenliği temin etme gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. Çin Sivil Havacılık Otoritesi, yerel saatle 18: 00'a kadar bu tip uçakların uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu. Uçakların ne zaman yeniden uçuş yapacağının ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Etiyopya Havayolları yetkilileri de kazanın ardından tüm Boeing 737 Max 8 tipi uçakların yere indirileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et