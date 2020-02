'Çin ve diğer ülkelerde, maske ve hava temizleme cihazları yok satıyor'

19.02.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:06

ÇİN'de şirketlere ticari danışmanlık yapan ve hava temizleme cihazları pazarlayan, ancak Vuhan kentinde ortaya çıkan 'koronavirüs' nedeniyle bir süre önce Türkiye'ye dönen iş insanı Bora Aykut, "Şu an hem maskeler, hem de hava temizleme cihazları yok satıyor. Kullanıcılar faydasını çok görüyorlar. Çin'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Virüsün ardından hem Çin'de hem de diğer ülkelerde bu cihazların kullanımı artmış durumda" dedi.

Çin'de şirketlere ticari danışmanlık hizmeti veren ve İsviçreli bir firmanın hava temizleme sistemlerinin satış ve pazarlamasını yapan iş insanı Bora Aykut, Vuhan kentinde ortaya çıkan, hem ülkeye hem de dünyaya hızla yayılan 'koronavirüs' nedeniyle birçok şirketin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Yılın 3-4 ayını Çin'de geçirdiğini ancak virüs nedeniyle bir sür önce Türkiye'ye döndüğünü belirten Aykut, uzun süredir hava kirliliği ile mücadele eden ülkede, 'koronavirüs' sonrası ise hava temizleme cihazı satışlarında ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Koronavirüs ile ilgili söylentileri ilk olarak alışveriş yaptığı balık pazarında duyduğunu ifade eden Aykut, "5 yıl Çin'de yaşadım. Çin siyaseti ve ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptım. 1 yıl da bir şirkette çalıştım. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Şirketim Türkiye'de. Ancak iş için halen Çin'e gidip, geliyorum. Yılın 3- 4 ayını Çin'de geçiriyorum. İki sektörde çalışıyorum. Biri Çin'de şirketlere danışmanlık hizmeti veriyorum. Ayrıca İsviçreli bir firmanın hava temizleme sistemlerinin satış ve pazarlamasını yapıyorum. Çin'e 15 Aralık'ta gitmiştim. Virüsü bir balık pazarından alışveriş sırasında duydum. Balık pazarına gittiğimde böyle bir hastalık olduğunu söylediler. Ama o zaman 'koronavirüs'ü olduğunu bilmiyorduk. Ben Pekin'de yaşıyordum. 16 Ocak'ta Türkiye'ye döndüm. Ben ordayken bu kadar sıkıntılı bir durum yoktu. Ağabeyim, yengem ve 2 yeğenim Çin'de yaşıyor. Onlardan öğrendiğim kadarıyla dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmıyorlar. Herhangi bir sağlık sorunları da yok. Virüsün ciddi boyutlara ulaştığı yer Wuhan şehri" dedi.'TÜRKİYE'DE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞ'Bora Aykut, Çin'de ticari danışmanlık hizmetlerine ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "Vuhan şehrinde çalıştığım bir şirket şu an kapalı. Şu an ithalat ve ihracat durdurulmuş durumda. Özellikle oradan mal çıkışında şu an sıkıntılar var. Umarız en kısa sürede açılır. Öncelikle virüsün tamamen engellenmesi gerekiyor. Çin gördüğüm kadarıyla tüm tedbirleri almış. Umarız kısa sürede virüs tamamen kontrol altına alınır. Türkiye'de de gerekli önlemler alınmış. Havalimanında özellikle kontroller artırılmış durumda. Ayrıca o bölgede yaşayan Türkler de Türkiye'ye getirildi ve karantina süresinin ardından ailelerine kavuştu" diye konuştu.'HEM MASKELER, HEM DE HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI YOK SATIYOR'

'Koronavirüs' nedeniyle hava temizleme cihazlarına talepte ciddi artış olduğunu kaydeden Aykut, "Virüs nedeniyle özellikle hava temizleme cihazlarına olan talep oldukça arttı. Hatta şu an talebe yetişemiyoruz. Cihazlar havadaki zararlı partikülleri büyük oranda temizlediği için daha hijyenik bir ortam sağlıyor. Özellikle zamanımızın 3'te 2'sini kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı sağlık için insanlar bu cihazları kullanmayı tercih ediyorlar. Şu an hem maskeler hem de hava temizleme cihazları yok satıyor. Kullanıcılar faydasını çok görüyorlar. Çin'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Virüsün ardından hem Çin'de hem de diğer ülkelerde bu cihazların kullanımı artmış durumda" dedi.

Kaynak: DHA