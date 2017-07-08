Çin ve Değişen Dünya Dengeleri

Çin ekonomisi, ülkede ekonomik reformların başladığı 1978 yılından sonra 35 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 10 büyüdü.

Çin ve Değişen Dünya Dengeleri

Çin ekonomisi, ülkede ekonomik reformların başladığı 1978 yılından sonra 35 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 10 büyüdü...

Kaynak: Dunya.com