Çin ve ABD Ticaret Savaşında Mutabakat Sağlandı

Çin Ticaret bakanlığı, ABD'li yetkililerle Pekin'de gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bazı konularda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer 'in de aralarında yer aldığı ABD heyetini başkent Pekin'de Çinli yetkililerle görüştü. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmesinin ticarette tırmanan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla bir mekanizma kurmak üzere bir anlaşmayla sonlandığı bildirildi. İki tarafın görüşmelerde, ABD'nin Çin'e ihracatının artırılması, hizmet ticareti, fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve tarifeler ile tarife dışı tedbirlerin nasıl kullanılacağına dair konuları tartıştığı belirtildi. Görüşmede bazı konularda fikir birliğine varıldığını ancak detayların sağlanmadığı ifade edildi.

ABD heyetinin bu akşam Pekin'den ayrılacağı bildirildi. - PEKİN