Çin ve ABD Arasındaki Teknoloji Savaşlarında İkinci Perde Başlıyor
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Çin ve ABD Arasındaki Teknoloji Savaşlarında İkinci Perde Başlıyor

Dünyanın en büyük 2 ülkesi olan Çin ve ABD arasındaki teknoloji savaşları hız kesmeden devam ediyor.

Çin ve ABD Arasındaki Teknoloji Savaşlarında İkinci Perde Başlıyor
24.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:49

Dünyanın en büyük 2 ülkesi olan Çin ve ABD arasındaki teknoloji savaşları hız kesmeden devam ediyor. ABD her ne kadar Çin merkezli teknoloji şirketlerini engellemeye çalışsa bile, yine de bu pek mümkün olmuyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl ABD çok önemli bir karar aldı ve Huawei ekipmanlarını kara listeye yerleştirdi. bu durum Huawei için Google hizmetlerinden yararlanamamak anlamına geliyordu. Donald Trump, her ne kadar ticaret savaşlarının hafifletileceğini söylese bile, yine de artarak devam ediyor.

Çin ve ABD görüşmeleri başlayacak

Koronavirüs süreci ile birlikte, zaten sallantıda olan ticari dengeler iyice daralmaya başladı. Özellikle de ABD, Çin ekipmanlarını büyük ölçüde engelleyerek bu savaşta galip olmaya çalışıyor.

Apple ve diğer büyük firmalar fabrikalarını yavaş yavaş Çin'den çıkarıp Tayland ve Hindistan gibi ülkelere yerleşmeye başlıyor. Böylece ticaret savaşlarından korunmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki ticaret savaşları hemen bitecek gibi görünmüyor. Bu hafta Donald Trump ve Çin arasındaki görüşmeler sonucunda, ilginç kararlar alınabilir.

Burada en çok merak edilen konu ise vergi indirimleri. Hatırlayacağınız üzere ABD, Çin'den gelen birçok ekipmana ek vergi uygulamıştı. Şimdi ise karşılıklı olarak vergileri indirip indirmeyecekleri bu hafta belli olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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