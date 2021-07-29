Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdiğini duyurdu

Çin, uzaya veri aktarımı özellikli yeni uydu gönderdiğini duyurdu.

Çin, uzaya veri aktarımı özellikli yeni uydu gönderdiğini duyurdu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 3C roketiyle Tianlian I-05 uydusunun fırlatıldığını bildirdi.

Fırlatma, Long March roketleriyle gönderilen serinin 378. görevi oldu.

Uydunun, Çin'in uzay aracı, uzay laboratuvarları ve uzay istasyonları için veri aktarımı, ölçüm ve kontrol hizmetleri sağlaması hedefleniyor.

Çin'den uzay istasyonu hamlesi

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, 4 Temmuz'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tienhı (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer