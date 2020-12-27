Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
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Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

27.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:00
Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

Çin, uzaktan algılama uydusu Yaogan-33'ü uzaya gönderdi.

Çin, uzaktan algılama uydusu Yaogan-33'ü uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre Yaogan-33, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş)-4C roketiyle fırlatıldı.

Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak.

Fırlatma işlemi Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 357. görevi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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