Çin, uzaya "uzaktan algılama uyduları" gönderdi
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Çin, uzaya "uzaktan algılama uyduları" gönderdi

29.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:44
Çin, uzaya

Çin, "Yaogan-31" serisi 3 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, "Yaogan-31" serisi 3 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, 3 "Yaogan-31" uydusundan oluşan ve bu serideki 2. grup olduğu belirtilen uydular, ülkenin Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma işleminin ardından uydular, önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Söz konusu uydular, elektromanyetik çevre gözlem ve bazı teknolojilerin testi için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 359. misyonu oldu.

Çin, ilk Yaogan-31 uydu grubunu 2018'de uzaya göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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