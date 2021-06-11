Çin uzaya 4 uydu fırlattı

Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin basınındaki haberlere göre, Pekin-3, Haysı-2 ve Yangvang-1 uzaktan algılama ve çevre gözlem uydularıyla Tiencien deneysel uydusu "Long March-2D" roketiyle ülkenin Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngelerine fırlatıldı.

Pekin-3 ve Yangvang-1 uyduları iki ticari firma tarafından, Haysı-2 ise Şiamın Üniversitesince geliştirildi.

Söz konusu uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 373. görev oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı