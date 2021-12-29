Çin, uzay istasyonunun uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu - Haberler
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Çin, uzay istasyonunun uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu

Çin, uzay istasyonunun uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin, uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Çin, uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'yi Tiangong uzay istasyonundaki 3 kişilik mürettebatının güvenliğini korumaya yönelik anlaşma yükümlülüklerini göz ardı etmekle suçladı.

Temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını engellemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını hatırlatan Cao Licien, ABD'nin "benzer olayların tekrarlanmaması için acil önlemler alması gerektiğini" ifade etti.

Cao, Washington yönetiminin, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 yılında imzalanan anlaşma uyarınca "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.

Pekin'deki ABD Büyükelçiliği önlem talebine dair herhangi bir yanıt paylaşmadı.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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