Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendiTaykonot Nie: "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi"
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Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendiTaykonot Nie: "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendi Taykonot Nie: "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi" Çin'in kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'ye girdi.

- Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendi

Taykonot Nie:

"Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi"

PEKİN - Çin'in kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'ye girdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-12 ile uzaya gönderilen 3 taykonotun ülkenin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye girdiği bildirildi. Uzay aracı Shenzhou-12 dün başarıyla istasyona kenetlenirken, taykonotlar hazırlıklarını tamamlayarak Tianhe modülünün kapaklarını açtı. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo modüle sırayla giriş yaparken, Çinlilerin ilk kez kendi uzay istasyonlarına girdikleri vurgulandı. Taykonotların çalışmalarının planlandığı gibi yürütüleceği belirtildi.

Ekibin lideri Nie Haisheng, "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi, Tianhe çekirdek modülündeyiz. Destekleri için tüm Çinlilere teşekkür ediyoruz ve birçok bilim insanının sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.

Çin'in uzay alanında attığı söz konusu son adım, ülkenin 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.

Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendiTaykonot Nie: 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'
Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendiTaykonot Nie: 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'
Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendiTaykonot Nie: 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'
Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendiTaykonot Nie: 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendiTaykonot Nie: "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi" - Haberler
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