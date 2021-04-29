- Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya fırlatıldı

- Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya fırlatıldı Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü Tianhe uzaya gönderildi.

- Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya fırlatıldı

PEKİN - Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü Tianhe uzaya gönderildi.

Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların (Çinli astronot) 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.

İlk görev gerçekleştirildi

Tianhe modülünün fırlatılmasıyla Çin'in kuracağı uzay istasyonunun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Çin, uzay istasyonunun inşasını gelecek yılın sonuna kadar tamamlama görevini de başlattı. Merkezde çekirdek modülü ve her iki tarafta da birer laboratuvar modülünün bulunacağı uzay istasyonunun "T" şeklinde olması planlanıyor. Her modülün ağırlığı ise 20 tondan fazla olacak ve uzay istasyonu Dünya'dan 340-450 kilometreye kadar uzaklıkta alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Uzmanlar 10 yıl boyunca görev yapması beklenen uzay istasyonunun, bakım ve onarımlarla görevini 15 yıldan fazla süre yapabileceğini ifade ediyor.

Çin Uzay İstasyonu'nun Baş Tasarımcı Yardımcısı Bai Linhou konuya ilişkin açıklamasında, "Uzay aracını yörüngede nasıl konuşlandıracağımızı, çalıştıracağımızı ve muhafaza edeceğimizi öğreneceğiz ve Tiangong'u astronotların uzun süre kalmasını sağlayan ve büyük ölçekli bilimsel, teknolojik ve uygulama deneylerini destekleyen devlet düzeyinde bir uzay laboratuvar haline getirmeyi hedefliyoruz. İstasyon aynı zamanda, uluslararası işbirliği sayesinde uzay kaynaklarından barışçıl gelişimine ve kullanımına da katkı sağlayacak" dedi. Linhou, Bugüne kadar taykonotların uzayda kalma süresinin en fazla 33 gün olduğunu aktararak, daha önceki görevlerde astronotlarla su ve oksijen gönderildiğini ancak artık yaşamın devamı için gerekli tüm malzemelerin gönderileceğini aktardı.

6 taykonot gönderilecek

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktörü Hao Chun, çekirdek modüle entegre edilmek üzere Tianzhou-2 ve Shenzhou-12 uzay araçlarının da uzaya gönderileceğini söyledi. Shenzhou-12 ile 3 taykonotun da uzaya gönderileceğini sözlerine ekleyen Chun, taykonotların 3 ay boyunca görev alacağını ifade ederek, "Önce destek malzemeleri, gerekli yedek parça ve ekipmanı, ardından ekibimizi göndereceğiz" dedi.

Öte yandan Tianzhou-3 ve Shenzhou-13 de bu yılın sonlarında Tianhe çekirdek modüle entegre edilmek üzere bu yılın sonlarında uzaya fırlatılacak ve 3 taykonot daha 6 aylık görevleri için uzaya gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı