Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi
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Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi

12.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:21
Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu bugün uzaya fırlattı.

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu bugün uzaya fırlattı. 

Çin, yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Gaofen-13,'ni Long March-3B adlı taşıyıcı roket tarafından yörüngeye gönderildi. Çinli yetkililer, uzaya fırlatılan uydunun esas olarak arazi incelemeleri, mahsul verimi tahminleri, çevre koruma, hava durumu tahmini ve erken uyarıların yanı sıra afet önleme ve azaltma için kullanılacağını açıkladı. 


- Çin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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