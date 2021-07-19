Çin, uzaktan algılama özellikli bir uydu grubunu yörüngeye gönderdi

Çin, uzaktan algılama özellikli bir uydu grubunun bugün yörüngeye gönderildiğini bildirdi.

Çin, uzaktan algılama özellikli bir uydu grubunun bugün yörüngeye gönderildiğini bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel saatle 08.19'da ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden, uzaktan algılama özellikli yeni bir uydu grubu fırlatıldı.

Uydular, 43 metre uzunluğa ve 242 ton kalkış kütlesine sahip Long-March-2C roketiyle fırlatıldı.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 380'inci görev oldu.

Yetkililer, yeni uyduların Yaogan-30 ailesine ait 10'ncu grup olduğunu belirtti.

Çin, yeni uydular ile uzaydaki elektromanyetik alanları gözlemlemeyi amaçlıyor.

Çin'den uzay istasyonu hamlesi

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, 4 Temmuz'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tienhı (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere