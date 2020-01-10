Çin, Uygurlara ait geleneksel mobilyaları 'zorla' modern eşyalarla değiştiriyor
Çinli yetkililerin başlattığı bir kampanyayla Uygurların kullandığı geleneksel mobilyaları değiştirmeye zorladığı, yerlerine Çin kültürüne ait modern eşyalar verildiği kaydedildi. Kampanyaya katılmayan Uygurlarınsa fişlendiği ve toplama kamplarına götürülme riski doğduğu belirtiliyor
Çinli yetkililer, bir kampanya kapsamında Uygurları evlerinde kullandığı geleneksel mobilyaları değiştirmeye zorluyor, yerlerine ise Çin kültürüne ait eşyalar; modern kanepe ve masalar ile değişverildiği ortaya çıktı.
Kampanyaya katılmayan Uygurlarınsa fişlendiği ve toplama kamplarına götürülme riski doğduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle