Çin, Uygurlara ait geleneksel mobilyaları 'zorla' modern eşyalarla değiştiriyor

10.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:36

Çinli yetkililer, bir kampanya kapsamında Uygurları evlerinde kullandığı geleneksel mobilyaları değiştirmeye zorluyor, yerlerine ise Çin kültürüne ait eşyalar; modern kanepe ve masalar ile değişverildiği ortaya çıktı.



Kampanyaya katılmayan Uygurlarınsa fişlendiği ve toplama kamplarına götürülme riski doğduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle