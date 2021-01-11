Çin, Uygur Türklerine zorla doğum kontrol yöntemleri uyguluyor mu?
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Çin, Uygur Türklerine zorla doğum kontrol yöntemleri uyguluyor mu?

11.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:53
Çin, Uygur Türklerine zorla doğum kontrol yöntemleri uyguluyor mu?

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan Uygur kadınlarının "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtarıldığı yönündeki ifadeler Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine zorla doğum kontrol uygulattığı iddiasını gündeme getirdi.

Twitter, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddiaları içeren paylaşımı Çin'in Uygur halkına karşı insani niteliklerden yoksun bırakma çabası olarak değerlendirdi.

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından perşembe sabahı yapılan ve cuma akşamı kaldırılan paylaşımın altında Twitter tarafından, "Bu paylaşım Twitter kurallarını ihlal etmiştir." ibaresi konuldu, paylaşımın daha sonra tamamen ortadan kaybolduğu görüldü.

DOĞUM KONTROLE ZORLANDIKLARI İDDİASI

Associated Press (AP) ajansının haberinde, Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı özerk bölgede, Çin' de yerel hükümetin, son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorladığı, çok çocuk yapanlara para cezası kestiği ve kamplara göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü. Haberde AP'nin daha önce kamplarda kalan 30 kişi ile röportaj yaptığı ve hükümetin açıkladığı verilere dayanarak doğum kontrolünün daha önce bilinenden "daha geniş çaplı ve sistematik" olduğu savunuldu.

Çin hükümetinin, yüz binlerce kadını düzenli olarak rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorladığı, spiral kullanımının ülke genelinde düşmesine rağmen Sincan'da ciddi şekilde artış gösterdiği kaydedildi.

SİNCAR UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ KAMPLAR ENDİŞE VERİYOR

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

Doğruluk Kontrolü
Çin'in Uygur Türklerine zorlayıcı doğum kontrol uygulattığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan Uygur kadınlarının "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtarıldığı yönündeki ifadeleri, Uygur Türklerinin doğum kontrole zorlandığı iddiasını gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili hakkında açıklama yapan Pekin yönetimi, iddiaları yalanladı.

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