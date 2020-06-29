Çin, Uygur Türklerine yönelik doğum kontrolü baskısını sistematikleştirdi Çin hükümeti, müslüman nüfusu kontrol altına almak için Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik doğum kontrolü baskısını sistematikleştirdi.

Çin hükümeti, müslüman nüfusu kontrol altına almak için Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik doğum kontrolü baskısını sistematikleştirdi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü artarak devam ediyor. Çin hükümeti, Müslüman nüfusu azaltmak için Uygur Türklerine yönelik doğum kontrolü baskısını genişletiyor. AP haber ajansının bir araştırmasına göre, Pekin yönetimi Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların doğum oranlarını düşürmek için sert tedbirler alıyor. Araştırmada, daha önce de gündeme gelen doğum kontrolü baskısının şuanda daha yaygın ve sistematik olduğu belirtiliyor.

"Demografik soykırım"

Resmi belgelere, hükümet istatistiklerine, eski tutukluların ve eski bir gözaltı kampı eğitmeninin açıklamalarına dayandırılan araştırmaya göre uzmanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) son 4 yıldır devam eden doğum kontrolü baskısını "demografik soykırım" olarak adlandırıyor. Buna göre Çin hükümeti, azınlık kadınları düzenli olarak hamilelik kontrollerine tabi tutuyor ve yüz binlercesini gebeliği önleyici haplar kullanmaya ya da diğer yöntemleri uygulamaya zorluyor. Hatta bir çok kadın baskıdan dolayı kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. Araştırmada, nüfus kontrolüne uymayanların ise kitlesel gözaltı kampına gönderilmekle tehdit edildiği ifade ediliyor.

Uygur bölgesinde doğum oranlarında düşüş yaşanıyor

Ülke genelinde gebelik önleyici uygulamalarda büyük düşüş yaşanırken, Sincan'da keskin bir artış meydana geldi. Hükümet verilerine göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hotan ve Kaşgar kentlerinde, 2015 ve 2018 yılları arasında doğum oranlarında yüzde 60'tan fazla düşüş yaşandı. Sincan bölgesi genelinde de doğum oranları düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Sincan'da doğum oranlarında yaklaşık yüzde 24 düşüş yaşanırken, ülke genelinde bu oran yalnızca yüzde 4.2 olarak kayıtlara geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre, Doğu Türkistan genelindeki toplama kamplarında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor. Uygur Türklerine zulmünden dolayı uluslararası toplumun tepki gösterdiği Çin hükümeti, toplama kamplarını "aşırılıkçılığı" ortadan kaldıran ve insanlara yeni beceriler kazandıran "Mesleki eğitim kampı olarak" adlandırıp tüm suçlamaları reddediyor. - PEKİN

Kaynak: İHA