Çin Uluslararası İthalat Fuarı ziyaretçi kaydına başladı

Dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda kişi, şirket ve profesyonelin katıldığı İkinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'de düzenlenecek. Geçen yıl 172 ülkenin katıldığı fuar için kayıtları almaya başlayan fuar yönetimi, bu yıl kayıtları kolaylaştıran düzenlemeler yaptı ve geçen yılki katılımcıları kayıt işleminde muaf tuttu…

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 172 ülkeden binlerce kişi, şirket, resmi görevlinin katıldığı

İkinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (China International Import Expo - CIIE), bu yıl 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Shanghai'da düzenlenecek olan fuar, alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Dünya ticaretinin gelişmesi ve büyümesi için önemli adımlar atan Çin yönetiminin özel önem verdiği fuar için kayıtlar, 1 Temmuz günü başladı. Fuarı ziyaret etmek ve katılmak isteyen tüm yerli ve yabancı tüm profesyonel ziyaretçiler, fuarın resmi internet sitesi üzerinden kayıtlarını 30 Eylül'e kadar yapabilecek.

Alım yapanları, endüstri mensuplarını, ilgili girişimlerin uzmanlarını, hükümetin resmi organ temsilcilerini, kamu kurumlarını ve sosyal örgütleri "profesyonel ziyaretçi" olarak tanımlayan fuar yönetimi, daha çok profesyonel ziyaretçi çekmek ve en iyi hizmeti vermek için katılımcılara kod gerektirmeyen bir kayıt kanalı oluşturdu ve sertifika verme hizmeti sağladı. Ayrıca geçen yılki ziyaretçiler, yeniden kayıt olma işleminden muaf tutuldu.

CIIE, bilim-teknik, otomobil, ekipman, tıbbi ekipman ve sağlık hizmeti ürünleri, yaşam kalitesi, hizmet sektörü ticareti ve tarım ürünleri gibi yedi kategoriyi içeren alanlarda sergi hizmeti sunacak. Ulusal düzeyde ilk ithalat temalı fuar unvanını taşıyan CIIE'ye geçen yıl 172 ülke, bölge ve uluslararası örgüt ve 3 bin 600'ü aşkın sayıda girişim katılmıştı.

Kaynak: Bültenler