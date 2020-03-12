Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Koronavirüs 'pik noktası' geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Koronavirüs 'pik noktası' geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, Çin'deki mevcut koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'pik noktasının' geçtiğini ve genel salgın durumunun düşük seviyede olduğunu açıkladı.

12.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:14
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Koronavirüs 'pik noktası' geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, Çin'deki mevcut koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'pik noktasının' geçtiğini ve genel salgın durumunun düşük seviyede olduğunu açıkladı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng Pekin'de düzenlediği basın toplantısında yeni vakaların giderek azaldığını ve genel salgın durumunun düşük seviyede olduğunu söyledi.

Feng, virüsün ortaya çıktığı Hubey bölgesinde yer alan Vuhan kentinde yeni vakaların tek haneli sayıya düştüğünü ve dün sadece 8 yeni vakanın olduğunu belirtti. Hubey bölgesindeki diğer kentlerde bir hafta boyunca yeni vaka bildirilmediğini söyleyen Feng, Hubey dışında Çin anakarasında sadece 7 yeni vaka bildirildiğini ve bunlardan 6'sının da yurt dışından geldiğini açıkladı.

Ayrıca hastaların tedavisinin en büyük öncelik olması gerektiğini belirten Feng, salgın önleme ve kontrol çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında giderek yayılmasıyla koronavirüs salgınının 'küresel salgın' (pandemi) olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638, virüs bulaşmış hasta sayısı 126 bin 258, 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Çin'de ise 3 bin 172 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 932 kişi hasta ve 62 bin 888 kişi de tedavi edildi.


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Kaynak: DHA

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