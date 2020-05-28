Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti
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Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

28.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:52

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

Çin'de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin'de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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