Çin, Ülkeye Gelen Turistlerin Telefonlarına Takip Uygulaması Yüklüyor

Oldukça sıkı ve otoriter bir rejimle yönetilen Çin'de, Xinjiang bölgesindeki gümrük polisleri, ülkeye gelen turistlerin akıllı telefonlarına kişisel bilgileri indiren gizli bir uygulama indiriyor.

Bölgede yoğun bir şekilde müslümanlar bulunuyor. Çin Hükümeti, yüz tanıma kameralarını sokakları ve camileri takip için kullanıyor. Ülke yönetimi, yerel halkı telefonlarının içindeki bilgileri indiren bir uygulamayı indirmeye zorluyor.

The Guaridan'ın haberine göre bölgeye komşu olan Kırgızistan'dan ülkeye yapılan girişlerde söz konusu yazılım, turistlerin telefonlarına da yükleniyor. Uygulama, turistlerin telefonlarına gizlice yüklendikten sonra cihazlar sahiplerine iade ediliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi turistler, yazılımla ilgili olarak bilgilendirilmiyor.

Araştırma; The Guaridan, Süddeutsche Zeitung ve the New York Times tarafından gerçekleştirildi. Bu uygulamanın Irkeshtam sınırındaki kapıda kullanıldığı öğrenildi.

Privacy International'dan Edin Omanovic, durumu nitelerken "yanlış bir uygulama ya da yanlış haber makalesini açmanın kamplara gönderilmekle sonuçlandırıldığı bir ülkede endişe verici seviye" olarak adlandırıldı.

Araştırmaya göre akademisyenler ve siber güvenlik uzmanları, Çinli uygulamanın Android cihazları incelediğini söylüyor.

Ülkeye girişte bir süre el koyulan telefonlar, özel olarak inceleniyor. Android cihazlar uygulama ile, iPhone'lar ile özel bir cihazla kontrol ediliyor. Feng cai adlı uygulama ile takip işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu uygulama, kontrol için kullanılıyor ve genelde tur rehberleri, seyahat acentaları tarafından da yükleniyor. Turistler, uygulamanın yapısını anlamadıklarını, işlevinin açıklanmadığını ve tur için kullanıldığını düşündüklerini belirtiyorlar.

Uygulamanın kullanıldığı bölge, özellikle Türk ve Müslüman vatandaşların yaşadığı bölge olarak biliniyor.