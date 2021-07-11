Çin, ülkenin 34 şirketini ABD'nin ekonomik kara listeye almasının ardından önlemlere başvurulacağını duyurdu
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Çin, ülkenin 34 şirketini ABD'nin ekonomik kara listeye almasının ardından önlemlere başvurulacağını duyurdu

Çin, ülkenin 34 şirketini ABD'nin ekonomik kara listeye almasının ardından önlemlere başvurulacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin, ülkenin 34 şirketinin, ABD'nin ekonomik kara listesine eklenmesine karşı gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Çin, ülkenin 34 şirketinin, ABD'nin ekonomik kara listesine eklenmesine karşı gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Çin şirketlerini kara listeye almasına ilişkin adımı, "Çinli teşebbüslerin mantıksız olarak sindirilmesi ve uluslararası ekonomik ile ticari kuralların ciddi ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Çin şirketlerinin yasal haklarının ve çıkarlarının kesin olarak korunması için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanlığından, 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikasına ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri nedeniyle 34 Çin şirketinin kara listeye alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarılmıştı.

Söz konusu 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği vurgulanan açıklamada, 8 şirketin, ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin, Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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Çin, ülkenin 34 şirketini ABD'nin ekonomik kara listeye almasının ardından önlemlere başvurulacağını duyurdu - Haberler
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