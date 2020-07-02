Çin, ülke şirketlerini hedef alan Hindistan'ı "ayrımcı uygulamaları düzeltmeye" çağırdı
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Çin, ülke şirketlerini hedef alan Hindistan'ı "ayrımcı uygulamaları düzeltmeye" çağırdı

Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke sınır bölgesinde yaşanan gerginlik sonrası Hindistan'ın bazı Çinli şirketlerinin ürünlerini boykot etmesine tepki göstererek, Yeni Delhi yönetimini "ayrımcı uygulamalara düzeltmeye" çağırdı.

Çin, ülke şirketlerini hedef alan Hindistan'ı
02.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:51

Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke sınır bölgesinde yaşanan gerginlik sonrası Hindistan'ın bazı Çinli şirketlerinin ürünlerini boykot etmesine tepki göstererek, Yeni Delhi yönetimini "ayrımcı uygulamalara düzeltmeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Yeni Delhi yönetiminin Çinli şirketlerin ürünlerini hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın söz konusu tutumuyla Dünya Ticaret Örgütünün ilgili kurallarını ihlal ettiğini savunan Gao, "Hint tarafının bir an önce Çin ve Çinli şirketlere yönelik ayrımcı uygulamalarını düzeltmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gao, iki ülkenin ekonomik iş birliğinin bugünkü başarıya ulaşmasının, iki ülke hükümet ve şirketlerinin ortak çabasının sonucu olduğunu belirterek, "Çin, Hindistan ile tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi önemsiyor ve orta yolda buluşmayı umuyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Gao, Hindistan'ın Çin mallarını hedef alan uygulamalarına karşılık, Çin hükümetinin, Hindistan mallarına ve hizmetlerine yönelik herhangi bir kısıtlayıcı ve ayrımcı uygulaması olmadığını söyledi.

Yeni Delhi yönetimi, haziran ayı sonunda TikTok, CamScanner, Share it, Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master'in de aralarında bulunduğu Çinli teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.?

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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