Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

Çin'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke içinde yaygın aşılama kampanyasında uygulanan aşılardan daha fazlasını ihraç ettiği bildirildi.

Çin'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke içinde yaygın aşılama kampanyasında uygulanan aşılardan daha fazlasını ihraç ettiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de 9 Şubat itibarıyla 40 milyon 520 bin aşı yapılırken, ülke yurt dışına 46 milyon dozluk aşı ve aşı içeriği gönderdi.

Çin, bugüne dek 175 milyon 320 bin aşının yapıldığı ABD'nin ardından "dünyada en fazla aşı uygulanan ikinci ülke" konumunda bulunurken, nüfusa göre aşı sayısı bakımından 6. sırada yer alıyor.

Her 100 kişilik nüfusa uygulanan aşı sayısı İsrail'de 74,4, Birleşik Arap Emirliklerinde 51,1, İngiltere'de 23, ABD'de ise 15,8'e ulaşırken, Çin'de 2,8'de kaldı.

İhraç edilen aşı sayısının yurt içinde uygulanandan fazla olması, ülke içinde Pekin yönetiminin aşılama kampanyasından çok "aşı diplomasisine" ağırlık verdiği eleştirisine yol açtı. Öte yandan aşıya erişim avantajını kullanan diğer yüksek gelirli ülkeler gibi milliyetçi bir tutuma başvurmadığı için Çin'den aşı alan ülkelerde takdirle karşılanıyor.

Çinli üreticiler Sinopharm ve Sinovac'ın ürettiği aşılar bugüne dek aralarında Türkiye, Brezilya, Endonezya, Pakistan, Filipinler, Ürdün, Macaristan, Sırbistan, Fas, Cezayir, Kamboçya ve Laos'un olduğu çok sayıda ülkeye yollandı, insanlara uygulanmaya başlandı.

Öte yandan Çin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) orta ve dar gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) 10 milyon doz aşı bağışlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin