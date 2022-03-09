Çin, Ukrayna'ya 5 milyon yuan değerinde insani yardım malzemesi gönderecek

Çin, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya 5 milyon yuan (yaklaşık 790 bin dolar) değerinde insani yardım malzemesi yollayacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Çin Kızılhaç Cemiyeti'nin yardıma ilişkin açıkladığı bilgileri paylaştı.

Sözcü Cao, gıda, ihtiyaç malzemeleri ve diğer yardımlardan oluşan ilk paketin Ukrayna Kızılhaçı'na iletilmek üzere bugün yola çıktığını belirtti.