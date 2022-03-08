Çin, Ukrayna'da insani yardım koridoru açılmasını destekliyor

Çin, Rusya- Ukrayna savaşında tarafların müzakere ettiği insani yardım koridorunun açılmasını umduğunu bildirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşında kitlesel can kayıplarının ve insani krizin önüne geçilmesinin en önemli öncelik olması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Cang, Rusya ve Ukrayna'nın insani yardım koridorunun güvenli şekilde uygulanması için zorlukları aşmasını umduğunu ifade etti.

Çin'in siyasi çözüme katkı sağlamayacak ve ateşi körükleyerek gerilimin yükselmesine sebep olacak her türlü eyleme karşı olduğunu vurgulayan Cang, "Saldırı silahları ve hatta paralı askerleri Ukrayna'ya yollamak durumu kötüleştirip daha büyük risklerin ortaya çıkmasına yol açabilir." dedi.

Çin'in krizin başından beri diyalog ve müzakereyi savunduğunu, Devlet Başkanı Şi Cinping'in çatışmaların ikinci gününde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde krizin müzakereyle çözülmesini istediğini hatırlatan Cang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne, Rusya ile eşitlik temelinde diyalog yürütme, yıllardır biriken çelişki ve sorunlarla yüzleşme, NATO'nun sürekli doğuya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliğine olumsuz etkisini fark etme ve güvenliğin bölünmezliği ilkesine dayanarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mekanizması inşa etmeye çağırıyoruz."