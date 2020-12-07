Çin: "Türkiye'nin ihracat trenini içtenlikle karşılıyoruz"
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Çin: "Türkiye'nin ihracat trenini içtenlikle karşılıyoruz"

07.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:01
Çin:

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'den Çin'e gönderilen ilk ihracat treni ile ilgili soruyu yanıtladı. Sözcü, "Türkiye'nin Çin'e ihraç ürünleri taşıyan ilk yük treninin gönderilmesini içtenlikle karşılıyoruz. İstanbul'dan 4 Aralık'ta ayrılan yük treni, 42 konteyner taşıyor ve 8 bin 693 kilometre yol kat ettikten sonra, 12 gün içinde yani gelecek hafta Çin'in Xi'an kentine ulaşacak" dedi.

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana küresel lojistik faaliyetlerinin ve ticaretin gerilediğini hatırlatan Çinli sözcü, bu bağlamda kara taşımacılık kanallarının uluslararası taşımacılıktaki rolünün önem kazandığını belirtti. Hua, Çin'e ihraç ürünleri taşıyan trenlerin, güzergah üzerindeki ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasına katkı yapacağı gibi, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirerek halklara daha iyi hizmet sağlayacağını dile getirdi.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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